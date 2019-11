Il triste destino di Domino viene svelato nel secondo numero di X-Men: X-Force

Mentre continuano ad aumentare le serie dedicate ai mutanti di casa Marvel, come abbiamo potuto vedere nel trailer di X-Men: New Mutants, la collana sulla celebre X-Force sta stupendo i suoi lettori, grazie ad alcune scelte molto coraggiose.

A seguito degli eventi del primo numero di X-Force, in particolare l'assassinio di Charles Xavier, gli abitanti sopravvissuti di Krakoa sono caduti nel panico. Così mentre i personaggi principali cercano di scoprire il mandante dell'attacco subito, Wolverine decide di ripercorrere i passi degli assassini, per catturarli una volta per tutte.

Domino aveva deciso di infiltrarsi nella nuova coalizione contro i Mutanti, gruppo a difesa degli umani convinti delle cattive intenzioni della nazione guidata dal Professor X. A quanto pare qualcosa deve essere andato storto, perché il suo corpo scuoiato in diversi punti verrà poi ritrovato da Logan in un istituto per la ricerca di intelligenza artificiale.

La pelle di Domino, ancora in vita, è stata poi usata per riuscire a superare i numerosi sistemi di difesa di Krakoa, riuscendo così a cogliere di sorpresa la sua popolazione. La nuova serie di Hickman sta avendo un grande successo nel suo reboot del mondo degli X-Men, con le diverse storyline che ci permettono di vedere un lato dei mutanti ancora sconosciuto. Nel frattempo è disponibile in Italia il primo numero di X-Men: House of X, edito da Panini Comics e che dà il via alle nuove avventure di Ciclope, Jean Grey e gli altri.