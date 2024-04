Quanta tristezza! 3 Flashback strazianti negli anime che hanno lasciato il segno

Recentemente abbiamo parlato di un dibattito sull'anime più commovente in assoluto, ma c'è un elemento in particolare su cui non ci siamo soffermati, che spesso giustifica la drammaticità di una determinata serie: i flashback. Quali sono i più struggenti in assoluto? Parliamone, ma ci saranno spoiler!

La trasformazione in chimera di Nina - Full Metal Alchemist: Brotherhood

I veri fan sanno che la trasformazione di Nina in chimera è il momento in cui Full Metal Alchemist: Brotherhood ha iniziato il suo percorso per entrare nella leggenda come uno degli anime migliori di sempre. Nel corso della serie, ci viene mostrato, attraverso dei flashback, il profondo legame che intercorre tra la piccola Nina, suo padre, il suo cagnolino e i fratelli Elric. Per mantenere il proprio status di alchimista di stato, il padre di Nina compie purtroppo un atto terrificante: fonde la bambina con il suo cane, generando un'aberrante chimera.

Questo evento è decisamente fondamentale per il racconto perché diventa una sorta di bussola morale per Edward e Alphonse che li guida nei momenti bui, ricordando loro quali sono i limiti che non vanno sorpassati con l'alchimia.

La solitudine di Naruto - Naruto

Ci sono diversi elementi chiave che hanno reso Naruto un capolavoro, ma uno dei punti di forza dell'opera è sicuramente il suo protagonista. Anche se siamo abituati a vederlo sorridente e spensierato, Naruto ha avuto un'infanzia davvero triste e solitaria.

Orfano e proprietario della Volpe a Nove Code, si ritrovava costantemente ad osservare gli altri bambini che venivano accompagnati a scuola dai propri genitori e che lo tenevano a distanza, insieme agli adulti, per paura che il demone nel suo corpo potesse risvegliarsi.

I flashback sul passato di Naruto servono a creare empatia tra lo spettatore e il personaggio principale, ma sono anche una testimonianza dell'enorme percorso di crescita personale compiuto dal ninja biondo.

Reiner Soldato e Reiner Guerriero - Attack on Titan

Reiner è una delle figure più amate di Attack on Titan grazie ad una caratterizzazione eccellente che lo pone tra i migliori personaggi dell'opera. Fin da piccolo è stato uno strumento nella mani della madre che lo ha plagiato affinché diventasse un guerriero al servizio di Marley.

Durante una missione, dopo aver causato incidentalmente la morte di un suo compagno, inizia gradualmente a sostituire la propria personalità con quella dell'amico caduto, fino a dissociarsi completamente quando diventa un soldato di Paradis e deve convivere con numerosi cadetti che un giorno dovrà sterminare.

Una parabola tragica con pochi eguali che, per fortuna, raggiunge la luce in fondo al tunnel nel finale della storia.

Su Detective Conan (Vol. 104) è uno dei più venduti di oggi.