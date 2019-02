Tristezza e lacrime nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Abbiamo già visto come il più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations abbia messo fine all'arco narrativo dedicato alla scomparsa di Mitsuki e che i nostri eroi sono tornati al Villaggio della Foglia. Prima, però, c'è stato spazio per un momento davvero toccante.

Al Villaggio della Roccia, infatti, si è tenuto un importante funerale: quello di Oonoki, l'ex Tsuchikage che i fan di Naruto hanno imparato ad amare durante l'arco narrativo della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja.

L'anziano shinobi ha infatti perso la vita nella battaglia finale contro lord Ku. Il suo sacrificio ha assunto un valore ancora più emozionante nel momento in cui Oonoki sembrava aver ceduto alla malvagità dopo essersi inizialmente dimostrato un alleato dei ninja della Foglia. In seguito abbiamo appreso i motivi dietro il cambiamento del precedente Tsuchikage e alla sua successiva redenzione, una volta acquisiti nuovamente i valori positivi che lo animavano.

La scena del suo funerale ha dato vita a un momento toccante che a molti - con le dovute differenze - potrebbe ricordare il funerale del Terzo Hokage di Konoha nella prima serie di Naruto. In più abbiamo visto come i suoi cari, inclusa la Tsuchikage Kurotsuchi, abbiamo seppellito il loro adorato Oonoki contenti che il vecchio abbia infine ritrovato la sua ferrea volontà.

A voi è piaciuto l'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations?