Dove si trova Raftel? L'ultima isola di ONE PIECE è ancora un mistero

"Il mio tesoro? Cercatelo", l'ultima frase di Gol D. Roger ha scatenato l'inizio dell'era piratesca di ONE PIECE, a cui ha preso parte anche il protagonista Monkey D. Rufy. E dove si trova quel tesoro? Tutti sanno che si trova alla fine della Rotta Maggiore, su quell'isola conosciuta come Laugh Tale, o Raftel secondo le vecchie traslitterazioni.

Ma dove si trova di preciso Raftel? Facciamo un sunto di tutte le informazioni che finora sappiamo sull'ultima isola di ONE PIECE e che quasi certamente segnerà la fine del viaggio di Rufy e della sua ciurma.

Raftel è la destinazione finale che però non può essere trovata sulle carte. Come hanno sperimentato Roger e i suoi, l'ultima isola segnata dal Log Pose non è infatti la fine del viaggio. Si sa che per tracciare la rotta sono necessari quattro Poneglyph speciali, di pietra rossa, e che indicheranno come raggiungere l'isola. Unendo le quattro informazioni una ciurma può mettere piede sulla mitica isola.

Finora Rufy e i suoi hanno messo le mani sulle informazioni di due pietre, sanno dove si trovi la terza ma non la quarta. In attesa della sconfitta di Kaido, possiamo solo immaginare dove si trovi l'ultima pietra che porterà i pirati a destinazione. E lì troveranno un tesoro che fece ridere Roger e che lo portò a battezzare l'isola Laugh Tale.