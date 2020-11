Dove si trova il Villaggio della Foglia? Scopriamo la geografia di Naruto

L'opera di Masashi Kishimoto è una delle più complesse dal punto di vista geografico. Tra guerre e alleanze, scopriamo la locazione dei vari Paesi ninja: dal Villaggio della Foglia di Naruto a quello della Sabbia di Gaara.

L'universo di Naruto è suddiviso in vari villaggi nascosti che ospitano centinaia di potenti shinobi. Ognuno di essi, il cui sovrano prende il titolo di Kage, rappresenta una nazione a se stante che risiede in un paese più grande governato da un signore feudale, un Daimyo. Tuttavia, la geografia del franchise creato da Kishimoto potrebbe essere poco chiara agli appassionati: scopriamo insieme i vari Paesi e la loro locazione.



Uno dei paesi più grandi e potenti è il Paese del Fuoco, governato dal Daimyo del Fuoco. Sebbene non sia uno dei paesi più grandi per estensione, è stato il primo a ospitare un villaggio nascosto ninja, Konoha. Hashirama Senju e Madara Uchiha fondarono il Villaggio della Foglia con l'intenzione di unificare i diversi clan del Paese del Fuoco. In precedenza, infatti, i ninja erano organizzati in piccoli gruppi pronti a darsi battaglia per il controllo del territorio. Seguendo l'esempio di Konoha, gli altri cinque grandi paesi ninja crearono i propri villaggi, ponendo fine all'era degli Stati Combattenti. Oltre a essere il centro degli eventi e a ospitare i protagonisti, il Villaggio della Foglia è il più grande villaggio ninja e il suo sovrano prende il titolo di Hokage.

A sud-ovest del Paese del Fuoco troviamo il Paese del Vento, governato dal Daimiyo del Vento. Quest'area è prevalentemente coperta da un gigantesco deserto, per cui è poco produttiva. Nei pressi della più grande oasi è stato fondato il Villaggio della Sabbia, il cui leader è chiamato Kazekage. In passato, Il Villaggio della Foglia e quello della Sabbia hanno combattuto per il controllo delle risorse, ma l'amicizia tra Naruto e Gaara ha posto fine a questa lunga guerra.

Il Paese dell'acqua è un insieme d'isole, ognuna con le proprie tradizioni e culture. Il Daimyo dell'Acqua è a capo di questa zona coperta dalla nebbia, nota per la sua storia misteriosa e violenta. Ma sotto la guida del Quinto Mizukage, il Villaggio della Nebbia ha subito diverse riforme ed è ora un città moderna e fiorente.

In una penisola a nord-est del Paese del Fuoco si trova il Paese del Fulmine, governato dal Daimyo del Fulmine. In questa zona ci sono numerose catene montuose ed è così chiamata per i numerosi temporali che la colpiscono. Al suo centro troviamo il Villaggio della Nuvola, governato dal Raikage.

Ultimo Paese è quello della Terra, il cui signore è il Daimyo della Terra. Principalmente formato da un'area rocciosa desolata, questo paese ospita il Villaggio della Roccia, governato dallo Tsuchikage. In passato i ninja della Roccia hanno combattuto numerose battaglie con gli altri paesi, ma la fine della Quarta Grande Guerra Ninja ha portato un periodo di pace e serenità tra tutti i Cinque Grandi Villaggi Ninja.