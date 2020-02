Trovata la nuova Harley Quinn? Punchline fa strage di cuori tra fan e cosplayer

Punchline, la nuova fidanzata di Joker nonché temibile villain di Gotham City, apparirà per la prima volta nel numero 89 di Batman, il fumetto di James Tynion e Jorge Jimenez. Nonostante manchi ancora qualche giorno al suo debutto però, la ragazza sembrerebbe essere già entrata nei cuori di appassionati e cosplayer.

DC Comics ha confermato sul proprio sito ufficiale che i primi due comics in cui sarà presente Punchline, ovvero Batman #89 e Year of the Villain: Hell Arisen #3, sono già stati mandati in ristampa e saranno nuovamente disponibili nel mese di marzo. La data di uscita dei due capitoli è rispettivamente prevista per il 19 e il 26 febbraio, ma tutte le copie disponibili sono già andate in sold out.

Come potete vedere in calce poi, le cosplayer hanno già iniziato a sbizzarrirsi sui social nonostante il personaggio non abbia ancora fatto il suo debutto. Jorge Jimenez, disegnatore e co-creatore di Punchline, ha ringraziato le ragazze scrivendo: "Incredibile, non abbiamo ancora pubblicato una sola pagina e le cosplayer stanno già facendo cose incredibili con Punchline! Posso solamente dirvi grazie".

La sostituta di Harley Quinn avrà un ruolo abbastanza rilevante nel nuovo arco narrativo "Joker War" e a quanto pare la rivedremo anche nel numero 92. È stato confermato che le sue armi principali saranno i coltelli.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo personaggio? Fatecelo sapere con un commento!Casomai non lo aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nostro approfondimento sulla sconvolgente rivelazione annunciata nell'ultima uscita di Batman.