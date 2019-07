Finalmente troveremo una squadra di Capitan Tsubasa - Holly e Benji in Fifa 20

Come avrete sicuramente letto, negli ultimi giorni c'è stato un passaggio di consegne della licenza della Juventus, con la squadra bianconera passata da Fifa a PES 20. Questo ha portato alla creazione di una nuova formazione calcistica nel gioco made by EA, chiaramente ispirata a Capitan Tsubasa - Holly e Benji.

Parliamo della mitica FC Piemonte, formazione italiana in cui militò il personaggio di Mark Lenders/ Kojiro Hyuga, versione fittizia della squadra in cui hanno giocato campioni quali Gianluigi Buffon ed Alessandro Del Piero. La permanenza nel gruppo fu di breve respiro, in poco tempo Mark Lenders venne girato in prestito alla Reggiana, nel campionato C1.

Quindi, mentre i fan del gioco calcistico prodotto da Konami potranno godersi la licenza ufficiale per nomi, volti e maglie dei calciatori juventini, tutti i futuri possessori di Fifa 20 dovranno usare la versione senza licenza della squadra, chiamata proprio FC Piemonte.

Sarebbe una vera chicca se i programmatori inserissero tra i calciatori anche il personaggio di Capitan Tsubasa, siamo sicuri che le statistiche dell'atleta farebbero impallidire persino quelle di Cristiano Ronaldo, visto gli impressionanti allenamenti a cui si sottoponeva nel manga.

L'opera scritta da Yoichi Takahashi ha appassionato un'intera generazione di ragazzi giapponesi al calcio, come si può vedere anche dal premio dedicato all'autore di Capitan Tsubasa - Holly e Benji da parte della sua cittadina natale.