Trump è un cattivo di Dragon Ball Z, parola di Mike Drucker

È quasi un lustro ormai da quando Donald Trump è entrato attivamente in politica vincendo la carica di presidente degli Stati Uniti d'America. Una delle armi preferite dell'attuale presidente è indubbiamente il social Twitter, attraverso il quale spara dichiarazioni a destra e a manca. L'ultimo discorso potrebbe averlo avvicinato a Dragon Ball Z.

Proprio negli scorsi giorni ha preso banco la questione Turchia, con il ritiro delle forze USA dalla Siria per lasciare tutto nelle mani di Erdogan. Ciò è stato condito con un breve discorso via Twitter dove Trump ha sottolineato come avrebbe distrutto l'economia turca se Ankara avesse preso strade che la "saggezza impareggiabile" del presidente americano non poteva permettere.

Il discorso è stato più volte ripreso dai social con varie risposte sia a favore che contro, ma indubbiamente spicca quella del comico Mike Drucker. Sempre affidando il proprio pensiero al social dell'uccellino azzurro, Drucker ha detto che "È così che si esprime un cattivo di Dragon Ball Z". Un paragone sicuramente osato, ma che ha ricevuto comunque molti apprezzamenti dal popolo della rete.

E voi riuscite a vedere un Trump allo stesso livello di Freezer, o pensate a qualche altro cattivo di Dragon Ball Z? Non perdetevi l'ultima realizzazione di un fan che vede i personaggi di Dragon Ball Z in stile cartoon americano.