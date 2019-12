Trump e Greta Thunberg individuati in un nuovo fumetto di Batman

Difficile non conoscere Greta Thunberg, la giovane attivista che in questi ultimi mesi ha saputo scuotere milioni di persone in tutto il mondo in favore dell'ambiente, conquistandosi così le simpatie e antipatie di mezzo pianeta, compreso addirittura Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti.

I due si sono infatti sempre mossi all'interno di due schieramenti diametralmente opposti e Twitter è stato più volte utilizzato come luogo di dibattito. Dovete sapere però che il web e le conferenze stampa non sono gli unici luoghi in cui i due hanno avuto modo di confrontarsi, visto che adesso anche il mondo dei fumetti ha deciso di metterli in mostra.

Attraverso molte segnalazioni arrivate dai fan della DC che hanno letto Dark Knight Returns: The Golden Child, è stato infatti scoperto che nell'opera sono presenti sia Thunberg che Trump, i quali rappresentato un punto piuttosto importante nella storia scritta da Frank Miller, il quale per l'occasione si è infatti voluto concentrare su temi politici e d'attualità.

Andando più nel dettaglio, quest'ultima avventura dell'uomo pipistrello ruota intorno a Darkseid e a Joker, entrambi intenti a creare il caos per portare all'elezione di un personaggio politico ritenuto controverso ma che grazie alle terminologie utilizzate, ai poster e ai pupazzetti presenti tra i disegni - di cui potete avere un assaggio cliccando sulla fonte di questa news -, appare come un chiaro riferimento a Trump.

Come se ciò non fosse già abbastanza, però, verso la conclusione del volume possiamo vedere Batwoman al fianco di un esercito di persone pronte a fronteggiare un ormai indebolito Darkseid. Ebbene, come visionabile nell'immagine a fondo news, tra i tanti personaggi presenti in questa "milizia" appare anche una ragazzina davvero molto simile a Greta Thunberg, una presenza azzeccata visti i temi dell'opera cartacea.

