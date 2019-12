Trump-Thanos polverizza gli avversari nella campagna elettorale, Jim Starlin risponde

Che Donald Trump sia uno dei presidenti più particolari del mondo odierno è cosa nota. Il tycoon che siede alla Casa Bianca si è spesso lasciato andare a commenti e decisioni che hanno sollevato diversi vespai di critiche, e sembra non volersi fermare neanche di fronte all'impeachment. Decide infatti di diventare Thanos per bloccare gli avversari.

Questo perlomeno secondo i suoi social. Sul suo account Twitter è infatti spuntato un video preparato martedì 10 dicembre, in cui il presidente Trump schiocca le dita e attiva il potere del Guanto dell'Infinito, così come fa Thanos in Avengers: Endgame. Subito dopo lo schiocco, Nancy Pelosi e tutti gli altri membri del sistema politico americano che stanno dichiarando l'inizio del processo di impeachment verso Trump svaniscono in una nube di polvere.

Trump è stato spesso dipinto come cattivo e sembra che anch'egli ormai stia cavalcando quest'onda, definendosi "ineluttabile" come Thanos. Mentre in calce potete osservare questo video di Trump, il creatore di Thanos, Jim Starlin, commenta sulle pagine di ComicBook l'utilizzo inappropriato del personaggio.

"Dopo la sensazione iniziale di essere stato violato, vedere quello stupido pomposo usare la mia creazione per sottolineare il suo ego infantile, mi ha colpito vedere il capo del mio paese e del mondo libero divertirsi nel paragonarsi a uno stragista", afferma Starlin. "È una cosa sbagliata. Stiamo attraversando tempi strani e tristi. Per fortuna, anche gli incubi nazionali alla fine terminano".

Jim Starlin non poteva essere che contro la scelta di Trump di vestire i panni di Thanos, senza contare che il presidente avrebbe potuto scegliere le scene di Avengers: Infinity War, considerato che nell'ultimo film Avengers: Endgame le sue azioni non vanno a buon fine.