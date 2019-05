Trunks di Dragon Ball Z è il protagonista di due nuove fan art

Trunks è sicuramente uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Z. Il suo personaggio fu presentato per la prima volta durante la Saga degli Androidi, quando tornò nel passato per avvisare i guerrieri Z della minaccia imminente. Prese poi parte a tutta la storia, incontrandosi anche con i genitori e con la propria versione da neonato.

Il nuovo saiyan introdotto in Dragon Ball Z è stato ritratto in una delle illustrazioni di IamtheTrev che, sulla sua pagina Twitter, ha inserito due versioni diverse dello stesso disegno con soggetto Trunks. In calce potete vedere i due tweet che ritraggono il figlio di Vegeta durante la trasformazione in Super Saiyan alla massima potenza, forma che non riuscì tuttavia a mettere in difficoltà Cell.

IamtheTrev ha creato due artwork completamente diversi utilizzando la stessa base: nel primo ha usato una tecnica di colorazione molto abbozzata che ricorda le basi utilizzate per le animazioni di un anime, mentre nella seconda ha utilizzato un metodo molto più standard. Quale delle due vi attira di più?

Manca poco per vedere Trunks a colori nella nuova versione di Dragon Ball Full Color che verosimilmente arriverà dopo quella sulla Saga di Freezer, portata da Star Comics il mese scorso nelle fumetterie italiane.