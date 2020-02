Trunks ottiene una nuova, incredibile arma nell'OVA di Super Dragon Ball Heroes

L'episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes è andato in onda quasi una settimana fa, e ha messo in mostra ancora una volta tutte le doti da combattente di Xeno Trunks. La controparte di Trunks del Futuro proveniente da un'altra linea temporale ha infatti sconfitto Mechikabura, utilizzando una nuova, incredibile spada denominata Key Sword.

L'arma non è altro che un'evoluzione della classica spada di Trunks, ottenuta grazie al potere magico di Robelu. Nell'episodio speciale il figlio di Vegeta attacca un rinato Mechikabura con tutto il potere del Super Saiyan God, ma dopo essere stato sconfitto, deve nuovamente utilizzare l'arma per impedire al nemico di usare la rigenerazione.

Nonostante la differenza tra le linee temporali sembra proprio che Trunks non riesca a fare meno di finire i suoi nemici con un power up alla sua iconica spada. Ricorderete infatti che in Dragon Ball Super, persino l'immortale Zamasu venne temporaneamente sconfitto grazie all'eccezionale potere del Guerriero Z.

Vi ricordiamo che la nuova stagione di Super Dragon Ball Heroes andrà in onda a partire dal prossimo 5 marzo con il sottotitolo Big Bang Mission, e che il primo arco narrativo potrebbe mostrare una lunga battaglia tra Goku & Co. e gli Dei della distruzione. Anche in questo caso, il potere di Trunks potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto l'episodio speciale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al primo trailer di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission.