Trunks Super Saiyan God ricorda il suo maestro in una spettacolare fan art di Dragon Ball

Trunks del Futuro è, con tutta probabilità, il personaggio più tormentato dell'intera saga di Dragon Ball. Il figlio di Vegeta ha dovuto sconfiggere da solo tutte le minacce affrontate dai Guerrieri Z, ed occuparsi in maniera autonoma degli abitanti della Terra nella sua linea temporale. Ma cosa ha reso questo personaggio così determinato?

Uno dei punti di riferimento per Saiyan è stato, per molti anni, Gohan del Futuro, controparte del figlio di Goku nella linea degli eventi originale di Dragon Ball Z. Dopo la morte del padre per via di una malattia cardiaca Gohan decise di occuparsi personalmente di Trunks, trattandolo come un fratello minore ed insegnandogli a combattere per il bene comune. Negli anni successivi Gohan morì combattendo gli Androidi, e Trunks decise di caricarsi sulle spalle il peso della salvezza dell'umanità.

L'artista falcoart ha deciso di rendere omaggio al figlio di Vegeta con una fan art, ritraendolo nella sua forma più potente: quella del Super Saiyan God mostrata in Super Dragon Ball Heroes. Nell'immagine vediamo Trunks mentre sfodera la sua iconica spada, in cui riflette il volto del suo maestro. L'immagine ha ottenuto migliaia di upvote su Reddit e oltre 5000 mi piace sul profilo Instagram dell'utente.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan di Super Dragon Ball Heroes invece, vi ricordiamo che il primo episodio della nuova stagione è disponibile sulle pagine di Everyeye e che è stata recentemente rivelata la data di uscita dell'episodio 2.