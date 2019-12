Trunks Super Sayan God mostrato in un promo di Super Dragon Ball Heroes

La serie anime spin-off di Super Dragon Ball Heroes ci ha fatto conoscere moltissimi personaggi nuovi, rivedere personaggi vecchi (come il Super Sayan 4 di Goku) e dare uno sguardo a nuove trasformazioni che non abbiamo mai visto nelle serie canoniche. La versione Super Sayan God di Trunks è tra queste.

Mentre stiamo tutti aspettando un annuncio sulla seconda serie di Dragon Ball Super, l'anime di Super Dragon Ball Heroes può essere un ottimo diversivo per soddisfare la nostra sete di avventure dedicate a Goku, Vegeta e ai loro amici. Iniziata il primo luglio del 2018, la serie è basata sul videogioco Dragon Ball Heroes. In questo spin off vediamo Goku e vari alleati combattere contro vecchi e nuovi nemici, tra cui Zamasu e Hearts. Tra i vari aiutanti di Goku troviamo la versione proveniente dal futuro di Trunks, che qui riesce a raggiungere lo stadio di Super Sayan God. In un promo diffuso dall'utente Twitter DBSHype, pssiamo dare uno sguardo attento alla nuova forma di Trunks. E' possibile notare che il ragazzo impugna anche un nuovo tipo di spada.

Introdotto per la prima volta nel manga di Dragon Ball durante la Saga di Cell, Future Trunks (così chiamato dai fan) è subito balzato in alto nell'indice di gradimento degli appassionati del manga del sensei Akira Toriyama. Confermato durante la Jump Festa che l'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes arriverà il 22 dicembre, non vediamo l'ora di ammirare meglio la nuova trasformazione di Trunks all'opera. Chissà poi che non venga riproposta nell'anime di Dragon Ball Super.