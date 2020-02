Trunks e Vegeth SSJ4 si uniscono per affrontare il Re dei Demoni in SDBH

La serie di Super Dragon Ball Heroes ci ha portato in un universo in cui possono avvenire eventi mai visti prima nella serie regolare, come ad esempio l'incredibile team che sarà formato da Vegeth Super Sayan 4 e Trunks nella sua forma Super Sayan God.

L'arco narrativo dedicato alla Dimensione Oscura è stato spettacolare, sia per la presenza delle versioni Xeno dei Guerrieri Z sia per gli antagonisti davvero affascinanti. Mechikabura era considerato come il re della dimensione dei demoni oscuri e l'alleanza tra Trunks e Vegeth è stata in grado di metterlo in seria difficoltà.

La minaccia della Dimensione Oscura è stata sicuramente la più complessa e la più memorabile di tutti gli eventi visti nel gioco arcade Dragon Ball Heroes. Regnare sull'intero universo grazie al potere delle Sfere del Drago Oscure, questo era il plot iniziale sviluppatosi poi con l'aggiunta di nuovi personaggi, e con il ritorno del demone Dabura, distrutto in precedenza da Majin Buu.

La realtà Xeno rimane sicuramente una delle più interessanti dopo quella canonica di Dragon Ball Super, e sembra essere molto vicina a Dragon Ball GT, vista l'inclusione delle trasformazioni in Super Sayan 4. In questo universo inoltre Goku non è il primo ad essere diventato Super Sayan God, ma è stata la versione Xeno di Trunks.

Trunks e Vegeth hanno successivamente sconfitto il Re dei Demoni assicurandosi così la vittoria sulla Dimensione Oscura ed eliminando totalmente la sua minaccia. Ricordiamo inoltre che i dettagli emersi di recente sul passato di Fu, hanno fatto pensare ad alcune somiglianze con le origini di Superman, e che a breve comincerà la nuova saga di Super Dragon Ball Heroes.