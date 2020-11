Truth & Justice è la nuova antologia di DC Comics, la prima storia sarà dedicata a Vixen

Con un nuovo Editor-in -Chief e tanti buoni propositi, DC Comics è ormai pronta a dare il via al suo 2021, e ora sappiamo quale sarà la prima opera di rilievo dell'anno nuovo. Pochi istanti fa, infatti, la casa editrice ha presentato Truth & Justice, una nuova antologia digitale in arrivo a gennaio 2021 con protagonisti tantissimi eroi DC.

La raccolta sarà composta da tante storie di successo, tra cui Le Avventure di Superman, Sensation Comics e Batman: Legends of the Dark Knight, ma fungerà anche da trampolino di lancio per alcuni scrittori emergenti. La prima storia vedrà come protagonista la bella Mari McCabe/Vixen, modella di giorno e supereroina di notte, capace di imitare le abilità di qualsiasi specie animale.

La storia di Vixen sarà scritta da Geoffrey Thorne (Future State: Green Lantern, Law & Order: Criminal Intent, Marvel’s Avengers: Black Panthers Quest) e disegnata da Chris Cross (Firestorm, Captain Marvel) e Jordi Tarragona (Catwoman, Hal Jordan and the Green Lantern Corps). La sinossi recita quanto segue: "Mari McCabe è tante cose: supereroina, modella e attivista, ma può aggiungere "uccisore degli dei" alla lista? Vixen collabora con Dr. Mist per affrontare una divinità impossessatasi del corpo di uno scienziato, intenzionata a recuperare un potente artefatto magico. Vixen dovrà scavare a fondo e utilizzare i poteri del regno animale per riuscire a sconfiggere la minaccia!".

Truth & Justice debutterà l'8 gennaio 2021, e le storie originali saranno pubblicate settimanalmente e acquistabili per $0,99. La prima raccolta completa sarà acquistabile dal 16 febbraio 2021, sia in versione digitale che cartacea. Per il momento non sappiamo se l'antologia arriverà anche in Italia, dove la distribuzione è curata da Panini Comics.