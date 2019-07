Try Knights: trailer, cast e data d'uscita del nuovo anime dedicato al mondo del Rugby

Gli appassionati di anime sportivi hanno di che gioire, visto che Try Knights, l'adattamento anime dell'opera di Senzoku Erisawa, debutterà sul piccolo schermo entro la fine di luglio.

Per chi non la conoscesse, la sinossi della serie recita quanto segue: "Akira Kariya, studente delle superiori e giocatore di rugby, un giorno riceve dei consigli sul suo stile di corsa da uno studente di nome Riku Haruma. Riku una volta era un grande appassionato di rugby, ma alla fine aveva lasciato perdere per via del suo fisico, ritenuto dagli allenatori poco adatto. Akira e Riku sviluppano un rapporto di amicizia e unendo le loro forze creano una nuova, vincente tattica di gioco".

Recentemente è stato diffuso il primo trailer dell'anime, che potete osservare in cima all'articolo; la premiere della serie è attesa per il 31 luglio 2019 in Giappone.

Riguardo al cast, la pellicola sarà diretta da Tokihiro Sasaki (Joshi Kausei) e scritta da Makoto Takada; Kan Soramoto e Akari Minagawa si occuperanno del design dei personaggi e supervisioneranno le animazioni realizzate da Gonzo Studio. Riku Haruma e Akira Kariya saranno doppiati rispettivamente dall'attore Shogo Sakamoto (Sunao ni Narenakute, Gou: Himetachi no Sengoku) e dal cantante giapponese KENN.

