Tsuburaya Productions diffonde un video crossover tra SSSS.Gridman e Ultraman

La casa di produzione televisiva Tsuburaya Productions ha recentemente diffuso in rete uno speciale video promozionale crossover tra le serie anime di SSSS.Gridman e quella di Ultraman, che nel 2019 esordirà sulla piattaforma streaming di Netflix.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato vede il personaggio di Gridman (doppiato da Hikaru Midorikawa) introdursi formalmente, per poi intimare a Ultraman (doppiato da Ryohei Kimura) di ricordare la propria missione: entrambi hanno infatti un compito molto importante, e devono portarlo a termine! Sfortunatamente Ultraman rivela di non ricordare il motivo per cui combatte, ciononostante deve continuare a farlo.



Prodotto da Tsuburaya Productions, l’anime di SSSS.Gridman ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 6 ottobre, concludendosi nel mese di dicembre con la messa in onda del dodicesimo e ultimo episodio. Sebbene sia stato licenziato da Crunchyroll, l’anime non è ancora disponibile in Italia.



Per quanto riguarda invece Ultraman, vi ricordiamo che la serie d’animazione tratta dal manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi esordirà su Netflix il 1° Aprile 2019. Diretto da Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Eden of the East, Napping Princess), Ultraman sarà prodotto dagli studi d’animazione Production I.G e Sola Digital Arts.



E voi, cosa ne pensate di questo crossover fra le due serie d'animazione?