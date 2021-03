Tsuki to Laika to Nosferatu riceverà un anime nel 2021, online il primo trailer ufficiale

Dopo l'ottimo lavoro svolto con We Never Learn nel 2019 e la parentesi Monster Girl Doctor nel 2020, lo studio di animazione Arvo Animation è pronto a tornare con un nuovo adattamento nel corso del 2021, questa volta tratto dalla serie di light novel Tsuki to Laika to Nosferatu (The Moon, Laika, and the Bloodsucking Princess) di Keisuke Makino and Karei.

Per chi non fosse familiare con l'opera, Tsuki to Laika to Nosferatu è un romanzo sci-fi in corso di serializzazione dal 20 dicembre 2016, data di pubblicazione del primo dei sei Volumi disponibili. La serie ha ricevuto un buon riscontro in Giappone dove è stato successivamente confermato un adattamento manga, pubblicato su Comic Days di Kodansha e attualmente in hiatus a causa di problemi di salute dell'artista Sojihogu.

L'anime, diretto da Akitoshi Yokoyama (Cutie Honey Universe, Photo Kano) e scritto dallo stesso autore Keisuke Makino, debutterà nel corso del 2021 in Giappone. La sinossi recita quanto segue: "Dopo una guerra durata dieci anni, il mondo è controllato dall'Unione di Zirnitra a est, e dal Regno di Arnak a ovest. Le due superpotenze competono tra di loro in tutti i campi, e entrambe desiderano il controllo dello spazio. La storia racconta l'avventura del candidato astronauta Lev Leps e della sua compagna, la vampira Irina Ruminescu. L'Unione di Zirnitra intende utilizzare la ragazza come cavia per testare le condizioni di permanenza nello spazio, ma mentre le due nazioni sono in guerra, i due protagonisti - ormai lontani - sfruttano l'occasione per conoscersi meglio".

E voi cosa ne pensate? Lo seguirete? Fatecelo sapere con un commento! Per altri anime sci-fi, invece, potete dare un'occhiata a 86: Eighty Six e Vivy: Fluorite Eye's Song, entrambi in uscita ad aprile.