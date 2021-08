Tsukihime: la opening del remake a cura dello studio dietro a Demon Slayer è su YouTube

Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon è finalmente disponibile in Giappone dopo anni e anni dall'annuncio. Lo scorso 26 agosto, infatti, Type Moon ha finalmente rilasciato in patria l'attesissimo remake della celebre visual novel di Kinoko Nasu che si presenta al pubblico con una opening firmata dallo studio ufotable.

Come sembra essere diventata ormai tradizione per la casa nipponica Type Moon, il brano musicale d'apertura è stato affidato allo studio di animazione ufotable che ha realizzato una sequenza animata per presentare ai giocatori della visual novel i protagonisti. A tal proposito, secondo una recente indiscrezione lo studio dietro a Demon Slayer sarebbe obliterato di lavoro per i prossimi 5 anni.

I canali ufficiali del remake di Tsukihime hanno rilasciato su YouTube la clip animata in questione che potete ammirare in tutto il suo splendore in cima alla pagina. Vi ricordiamo che A Piece of Blue Glass Moon è solo la prima parte del remake che ripercorre le prime due route della storia dedicate ad Arcuied e a Ciel, il tutto con grandi aggiunte che faranno lievitare sensibilmente il numero delle ore di gioco. Chissà, inoltre, se l'eventuale successo in termini di vendite del gioco, disponibile solo in Giappone per ps4 e nintendo switch, convincerà i produttori ha realizzare un degno adattamento animato proprio come accaduto con Fate/Stay Night.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa opening, vi piacerebbe un adattamento animato della storia di Tsukihime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.