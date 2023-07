Tsukimichi: Moonlit Fantasy, un teaser annuncia la seconda stagione dell'anime!

Rilasciato proprio oggi il nuovo trailer che annuncia la seconda stagione di Tsukimichi: Moonlit Fantasy, isekai di Kei Azumi, in arrivo a gennaio 2024 e disponibile in streaming su Cruchyroll.

Sostituendo C2C, il nuovo studio che si occuperà della produzione sarà J.C. Staff, che abbiamo già potuto vedere all'opera con gli adattamenti animati delle opere di Abi Umeda e Akira Hiramoto (eccovi la recensione di Children of the Whales e la recensione di Prison School). La stagione sarà divisa in circa 26 episodi, per una durata complessiva di 6 mesi.

Il manga, pubblicato dal 2015, edito da AlphaPolis, segue le avventure del liceale Makoto Misumi, un ragazzo come tanti altri, che verrà all'improvviso catapultato in un nuovo mondo, convocato da Tsukuyomi, il dio della luna. Scoprirà infatti che i genitori provengono da una realtà parallela e per rimanere in Giappone hanno stipulato un contratto con gli dei. Questo patto prevede che il loro primogenito compia, per conto delle divinità, una misteriosa missione in qualità di "eroe". Già abile tiratore con l'arco, gli verranno donati nuovi poteri da Tsukuyomi per portare a termine il proprio obiettivo.

Durante la sua avventura incontrerà draghi, orchi, nani e tantissime ragazze dalle forme prorompenti, che renderanno l'avventura del nostro Makoto decisamente piccante!

