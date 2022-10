Una Tsunade da 500 euro in questa statuetta a tema Naruto

Nell'elenco di kage figurano alcune delle personalità più importanti di ogni villaggio ninja. E non può essere altrimenti, visto che si tratta di personaggi che spesso sono tra i più forti esistenti in quel momento. Naruto lo sa bene, dato che ha anche provato ad affrontare Tsunade, colei che poi sarebbe diventata la quinta hokage.

La donna ha un albero genealogico di tutto rispetto, potendo contare sull'ascendenza di due figure mitologiche di Konoha come Hashirama e Tobirama Senju. Tsunade inizia a mostrare le sue vere capacità soltanto più in là, ai tempi della quarta grande guerra ninja di Naruto Shippuden, dove affronta Madara Uchiha insieme agli altri kage. Nonostante la sconfitta bruciante, ha dimostrato di essere una figura tra le più forti dell'intero mondo ninja grazie alle sue evocazioni e al suo byakugo che le permette di curare e stare sul campo di battaglia contemporaneamente.

Eccola anche in una statuetta a tema Naruto Shippuden dal costo di 465 euro pubblicata da Surge Studio. L'anteprima disponibile in basso mostra una Tsunade con il Byakugo attivo, con la sua evocazione Katsuyu e la piccola Tonton, in una produzione di 52 centimetri di altezza che sarà disponibile nel secondo trimestre del 2023. Prendereste questa statuetta di Tsunade al massimo della forza?

