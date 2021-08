Tsunade in un cosplay a tema Naruto: la foto dell'Hokage di Buttercup

Quinta Hokage del Villaggio della Foglia, Tsunade è stata la maestra di Sakura e protettrice di Konoha per lungo tempo. Ex membro dei sannin, i tre ninja leggendari che affrontarono Hanzo delle Salamandre, è diventato nella serie il capo più longevo e che abbiamo visto per più tempo sullo scranno del ruolo che Naruto ha sempre voluto occupare.

L'abbiamo vista in combattimento però poche volte, in particolare durante la Quarta Grande Guerra Ninja. Ninja medico di grandissima esperienza e abilità, è però versata anche nel combattimento corpo a corpo grazie alle sue tecniche speciali di rigenerazione e alla capacità di sfruttare il suo chakra per assestare colpi micidiali. Ha conquistato inevitabilmente un folto seguito tra gli appassionati di Naruto a causa del suo fisico, difficile da riprodurre per ovvi motivi in cosplay.

Qualche modella in rete ci ha provato, come vi abbiamo mostrato nel cosplay di Tsunade creato da Alina Becker. Qualche giorno fa su Reddit, la cosplayer Buttercup ha avuto un buon seguito per la foto caricata che, non a caso, è proprio un cosplay di Tsunade. Capelli biondi, byakugo sulla fronte, giacca verde e vestito grigio proprio come nell'anime di Naruto. In basso trovate il post del personaggio, cosa ne pensate?

Anche la sua allieva Sakura ha ricevuto un cosplay dalle tante ammiratrici.