Tsunade in questo cosplay a tema Naruto: l'Hokage scende in guerra

I kage, principalmente, hanno compiti burocratici. In tempi di pace ci sono comunque delle situazioni spinose da risolvere, ma principalmente il ninja più forte del villaggio viene bloccato dietro la scrivania a passare carte, a decidere le missioni e a gestire le forze. In Naruto si è vista spesso questa situazione con il terzo e quinto hokage.

Tsunade ha assunto il ruolo di guida del Villaggio della Foglia dopo la morte di Hiruzen Sarutobi, in un momento in cui il villaggio necessitava di essere ricostruito a causa della guerra scatenata dalle forze del Villaggio della Sabbia e del Villaggio del Suono. Naruto ha assistito alla presa di potere della donna, nipote di Hashirama Senju, e l'ha sempre vista dietro la scrivania ad assegnargli varie misisoni, anche durante Naruto: Shippuden.

Ma nella parte finale della storia, anche lei scende in campo. Tsunade entra in guerra in questo cosplay realizzato da Le'atlass. La ninja medico finalmente abbandona la scrivania e si erge tra alberi e montagne, pronta per scatenare la sua forza potenziata dal chakra. Con Katsuyu alle spalle, è anche già pronta a curare tutte le ferite ricevute.