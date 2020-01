Tsunade di Naruto conquista i fan con l'ultima procace statuetta

Il sogno di Naruto è sempre stato quello di diventare Hokage, capo e ninja più apprezzato del Villaggio della Foglia. Prima di lui ci sono stati ben sei personaggi a ricoprire questa carica, partendo dal primo, Hashirama Senju, all'ultimo Kakashi Hatake. Quello che però ci ha accompagnato più a lungo nella serie è il quinto, ovvero Tsunade Senju.

La donna, nipote di Hashirama, è stata Hokage dalla morte del vecchio Sarutobi, coprendo così metà dell'anime di Naruto e il successivo anime Naruto: Shippuden. Solo alla fine infatti lasciò spazio alla successiva generazione, cedendo il posto a Kakashi. Tsunade ora si riprende il palcoscenico grazie a un nuovo modellino di Bandai Premium.

La linea "Naruto Gals" si arricchisce con la terza statuetta dedicata ai personaggi femminili del mondo di Masashi Kishimoto. Come potete vedere in calce, Tsunade è seduta su una panchina in uno stato molto rilassato, con un'urna colma di sake nella mano destra e Katsuyu sulla spalla sinistra. Il seno spicca molto, così come il resto della posa che la rende parecchio seducente. La statuetta "NARUTO Gals NARUTO Shippuden Tsunade Ver.2" è preordinabile sugli store giapponesi al costo di 14.080 yen, ovvero all'incirca 115 euro.

A costi maggiori, si può trovare una nuova statuetta per Naruto o la spettacolare morte di Jiraiya contro i Sei Sentieri di Pain.