TsureKano, ufficiale: la commedia romantica di Rei Kusakabe diventerà presto un anime

TsureKano, la serie di light novel di Rei Kusakabe anche conosciuta con il titolo americano My Stepsister is My Ex-Girlfriend, riceverà presto un adattamento anime, secondo quanto annunciato dalla casa editrice Kadokawa. Al momento non sono stati rivelati dettagli sul progetto, ma l'annuncio fa pensare a un'uscita nel corso del 2022.

TsurKano è una commedia romantica scritta da Rei Kusakabe, composta da 7 Volumi distribuiti da agosto 2017 all'estate del 2022. L'opera ha riscosso un discreto successo in Giappone con 500.000 copie stampate e la casa editrice ha dato il via ad un adattamento manga nel mese di dicembre 2019, attualmente in corso con 3 Volumi disponibili. Maggiori dettagli sull'anime saranno svelati nel corso dei prossimi mesi.

Nel caso in cui non conosceste l'opera, di seguito è riportata la sinossi di Kadokawa: "Mizuto Irido e Yume Ayai sono due studenti delle medie, che dopo essersi confessati l'un altro si mettono insieme. Con il passare dei mesi, però, i due iniziano a litigare sempre di più, e si separano prima dell'inizio del liceo. Tempo dopo, una volta iniziate le superiori, i genitori dei due ragazzi si mettono insieme, rendendo di fatto i due fratellastro e sorellastra. Come gestiranno i due la situazione? Continueranno ad odiarsi? O una volta sotto lo stesso tetto inizieranno ad essere sempre più attratti l'una dall'altro? Inizia da qui la divertente avventura di due studenti!".

E voi cosa ne pensate? Seguirete questo anime? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste appassionati del genere, vi lasciamo alle nostre recensioni di HigeHiro e Nagatoro, due tra le romcom più viste del 2021.