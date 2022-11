Tsurune: The Linking Shot, il trailer della seconda stagione anime

Tsurune è basato sulla serie di light novel di Kotoko Ayano, con illustrazioni di Chinatsu Morimoto. È stato serializzato su KA Esuma Bunko dal 26 dicembre 2016 e ha ricevuto un adattamento anime e un lungometraggio da Kyoto Animation.

In Tsurune Minato Namuriya è un amante del kyudo, ovvero del tiro con l'arco tradizionale giapponese. Il ragazzo è in particolare affascinato dallo tsurune, ovvero quel suono emesso dallo scocco. Nel periodo adolescenziale qualcosa si rompe nella passione di Minato per il kyudo ma lo sportivo verrà guidato da un nuovo giovane maestro.

Nella stagione 1 e nel film vi era la dolce compagnia e la rivalità tra Minato e Shu. Tuttavia, ora è il momento di un nuovo avversario: Eisuke Nikaido. Il nome della seconda stagione è Tsurune: The Linking Shot e quest'ultima avrà il suo debutto il 4 gennaio 2023, mese in cui usciranno tanti nuovi anime, tra i quali il seinen soprannaturale Malevolent Spirits: Mononogatari.

Nel cast della seconda stagione di Tsurune c'è Jun Fukuyama, che interpreterà il ruolo dello studente del secondo anno Eisuke Nikaido, Takayuki Kondou sarà Koushirou Fuwa e Yuuya Hirose sarà Touma Higuchi. La Kyoto Animation tornerà con Takuya Yamamura come regista.

Il trailer di debutto è nel tweet in calce alla notizia: la qualità è sin dai primi secondi altissima, le atmosfere sono romantiche ed evocative e nuove sfide attendono i personaggi di Tsurune. Cosa ne pensate del video promozionale? Rimandendo in tema sport, potrebbe interessarvi la nostra notizia sulle vittorie di Holly e Benji.