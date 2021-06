Tsutaya Comic Awards 2021, la Top 10 finale: trionfo a sorpresa di The Dangers in My Heart

La quinta edizione dei Tsutaya Comic Awards ha inaspettatamente visto come vincitore Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (The Dangers in My Heart), il manga sentimentale di Norio Sakurai edito da Akita Shoten. Si tratta di una vittoria di grande prestigio, specie considerando la qualità delle altre nove opere che hanno composto la Top 10 finale.

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu aveva già conquistato il quarto posto in classifica nell'edizione 2020 dei Tsutaya Comic Awards, vinta dall'ottimo Spy x Family di Tetsuya Endo, ma a quanto pare nell'ultimo anno è riuscito a rubare il cuore a tanti altri lettori. In basso potete leggere la classifica completa.

Classifica Tsutaya Comic Awards 2021

Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (The Dangers in My Heart) Kaiju No. 8 (Monster #8) Oshi no Ko Shangri-La Frontier Sousou no Frieren Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru (My Lvl999 Love for Yamada Kun) Undead Unluck MASHLE Medalist Mieruko-chan

Monster #8 ha recentemente raggiunto il traguardo di 3 milioni di copie in circolazione, e con il passare dei giorni continua ad affermarsi come uno dei più grandi successi recenti di Shonen Jump. Chiude la Top 3 Oshi no Ko di Aka Akasaka, già autore di Kaguya-sama: Love si War, che proprio come la sua opera magna sembra essere riuscito a ritagliarsi una bella fetta di pubblico.

Nella metà bassa della classifica troviamo gli Undead Unluck e MASHLE, due delle migliori opere recenti edite da Shueisha, mentre l'ultimo posto è stato conquistato da Mieruko-chan, scivolato di tre posizione rispetto all'anno passato. In linea generale, comunque, la Top 10 è ricca di manga dal grande potenziale, che sicuramente continueranno ad affermarsi nel prossimo futuro.

E voi cosa ne pensate? Leggete qualcuna di queste opere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!