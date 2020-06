Tsutaya Comics Award 2020, vince Spy x Family, l'autore: 'Continuerò a dare il massimo'

Nel corso della giornata odierna il pubblico giapponese ha scelto il vincitore dei Tsutaya Comics Award 2020 premiando, senza troppe sorprese, il manga di un emozionato Tetsuya Endo. Spy x Family è quindi nuovamente riuscito a portare a casa il primo premio, nonostante la concorrenza serrata di "A Man and His Cat" e "My New Boss is Goofy".

Dopo aver ricevuto il premio, l'autore ha dichiarato: "Grazie, grazie per il vostro sostegno a Spy x Family. Sono contento che così tante persone abbiano scelto la mia opera, per me è giudizio del pubblico è estremamente importante. Ricordo che dieci anni fa Tsutaya mi aiutò a promuovere uno dei miei primi lavori, ed oggi vincere il primo premio credo testimoni il mio percorso. Continuerò a lavorare su Spy x Family dando il massimo, in modo da rendere ancora più felici i fan". I dieci fumetti presenti nella lista visibile qui sotto saranno in vendita in edizione speciale da domani, 18 giugno 2020, ed una parte dei profitti sarà donata per far fronte all'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Classifica Tsutaya Comics Award 2020

Spy x Family Ojisama to Neko (A Man and His Cat) Atarashii Joushi wa Do Tennen (My New Boss is Goofy) Boku no Kokoro no Yabai Yatsu (The Dangers in My Heart) Gokushufudo (The Way of the House Husband) Sono Bisque Doll wa Koi wo suru (My Dress-Up Darling) Mieruko-chan Yancha Gal no Anjou-san (Anjou-san) Kawaii dake ja nai Shikimori-san (That girl is not just cute) Yofukashi no Uta (Night Owl Song)

Dopo aver ottenuto un primo posto ai Kono Manga ga Sugoi Awards 2019 e diverse nomination per altri prestigiosi premi, Spy x Family è quindi riuscito a mettere le mani su un altro importante riconoscimento. Tra le altre opere in lista, il pubblico ha premiato principalmente commedie romantiche, tra cui spiccano Sono Bisque Doll e Anjou-san, alcune delle serie più chiacchierate dell'ultimo anno. Fa eccezione Mieruko-chan, il lavoro a tinte horror di Tomoki Izumi.

E voi cosa ne pensate? State già seguendo qualcuna di queste opere? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiate alle ultimissime sull'adattamento anime di Spy x Family.