Tsuyu Asui in armatura nel nuovo sketch inedito dell'autore di My Hero Academia

Anche durante la Golden Week giapponese, una settimana di festa molto particolare, Kohei Horikoshi non si assenta dai social. Il mangaka di My Hero Academia è molto attivo in rete, non a caso su Twitter è uno degli autori con più follower, e questo perché adora realizzare disegni inediti sui suoi personaggi in varie situazioni.

E ora, in questa settimana di festa, è il turno di Froppy come non l'avete mai vista in un'illustrazione. Non è la prima volta che Horikoshi disegna Tsuyu, ma finora l'ha sempre proposta in versione da studente o da eroina, con il suo costume verde e nero. Entrambe le cose stavolta scompaiono, come si può vedere nel tweet in basso. La ragazza di My Hero Academia, spesso protagonista di alcuni eventi, stavolta ha un outfit inedito. Tsuyu ha una sorta di armatura moderna con un giubbino tattico con tante tasche, guanti protettivi giganteschi, porzioni di corazza, occhiali rinforzati e tanti altri gingilli che non si vedranno mai in My Hero Academia.

Tsuyu Asui è uno dei personaggi più popolari della serie anime My Hero Academia. Conosciuta anche come Froppy, Tsuyu è una studentessa della scuola per eroi Yuei ed è nota per le sue abilità anfibie e la sua personalità rilassata ma decisa quando si tratta di combattere e proteggere i suoi amici. Grazie al suo quirk, è in grado di compiere incredibili acrobazie, saltare a lunghe distanze e di aderire alle superfici con i suoi arti. Anche la lingua prensile è fondamentale per il suo stile di combattimento e le sue abilità di salvataggio.

Vi piace questa versione particolare di Tsuyu preparata in maniera speciale da Horikoshi?