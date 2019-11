Tsuyu Asui si mostra in un nuovo cosplay di My Hero Academia

Tsuyu Asui è una delle protagoniste femminili di My Hero Academia, popolare opera shonen che si sviluppa sia sotto forma di anime che di manga. La ragazza ha avuto fin dall'inizio abbastanza spazio tra i comprimari e ha formato diverse volte coppia con Izuku Midoriya. Per questo, l'eroina somigliante a una rana si è conquistata una schiera di fan.

Ciò ha comportato tanti cosplay dedicati ad Asui, mostratasi anche in compagnia di altre ragazze di My Hero Academia popolari come Uraraka e Yaoyorozu. Stavolta però, il cosplay portato da "Cake from Russia" mette in risalto tutte le qualità dell'eroina in solitaria.

La cosplayer che porta anche il nickname Kawaielli ha postato tre foto sul suo account Instagram dove veste i panni di Tsuyu Asui in versione eroina. Nelle foto in calce possiamo vedere la ragazza nel mezzo di un sottobosco dove sfrutta il suo costume verde per mimetizzarsi. Non mancano le pose da rana proprie di Tsuyu, ma molta della concentrazione va verso il costume estremamente dettagliato e verso i lunghi capelli.

Cake from Russia ha caricato tre foto che ci permettono di ammirare il cosplay del personaggio di My Hero Academia da tre posizioni diverse: frontale, di spalle e laterale. In questo modo possiamo ammirare il costume preparato nella sua completezza. Cosa ne pensate di questo cosplay di Tsuyu?