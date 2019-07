Tsuyu e Uraraka di My Hero Academia si mostrano in costume in un cosplay

I cosplay spesso vengono utilizzati per ritrarre i propri personaggi preferiti negli abiti di tutti i giorni o con quelli più iconici. Infatti, raramente questi vengono modificati nell'opera originale, e così fanno anche i cosplay. Non sembra tuttavia il caso per due eroine di My Hero Academia, Tsuyu Asui e Ochaco Uraraka.

Di scene in spiaggia finora My Hero Academia ne ha avute ben poche e, tolte pochissime vignette extra in cui le ragazze erano disegnate in costume, non c'è stato alcun accenno al periodo estivo. Tuttavia, la fan Bekygrace7, che aveva già portato alcuni giorni fa un cosplay di Uraraka, ha trovato un'amica disposta a fare la parte di Tsuyu, formando una coppia pronta per lanciarsi in piscina durante l'estate.

Mentre Bekygrace7 indossa lo stesso costume da bagno della scorsa foto, ispirato all'abito da hero della ragazza che interpreta, vediamo Froppy con un costume a due pezzi e un cappello sulla testa, con entrambi che ricordano una parte del costume da hero della liceale. A voi è piaciuta questa versione estiva delle due protagoniste della serie?

My Hero Academia tornerà con la quarta stagione animata il prossimo autunno, ma questa non sarà sola; infatti, nei prossimi mesi sarà anche proiettato il lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising