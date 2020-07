Tunué presenta Anime System, il saggio sull'animazione di Marc Steinberg

La Tunué presenta il saggio sull'animazione giapponese a cura di Marc Steinberg, una tra le personalità più accreditate per ciò riguarda lo studio dei media giapponesi. Il suo testo non si limita a un riassunto didascalico della storia di questo medium, piuttosto si pone come un'analisi critica delle connessioni polimediali che lo interessano.

Anime System analizza il fenomeno dell'animazione a partire dall'ingresso degli anime negli anni Sessanta con Tetsuwan Atom, da noi meglio conosciuto come Astro Boy. Oltre ad approfondire la genesi del medium in senso strettamente estetico, il saggio esamina anche i processi produttivi dell'industria - spesso nascosti all'utenza - indagando all'interno di colossi editoriali come Kadokawa.

Di seguito vi riportiamo un breve estratto:

"Gli anime sono un’arte, ma sono anche un’industria portentosa. Questo loro connubio di arte e industria è ciò che li rende un oggetto. Non si tratta di una forma culturale che simula purezza, come fa il cinema d’autore. Gli anime sono legati alla produzione di giocattoli, dunque incastonati nella circolazione di massa su larga scala. «Anime» è solo un termine che descrive un argomento composito, un’entità che comprende molte cose diverse. Per spiegarlo in modo più concreto, possiamo considerare l’impatto visuale dell’animazione giapponese sull’industria del cioccolato negli anni Sessanta o le pratiche di produzione di giocattoli nello stesso periodo, in cui è possibile tracciare l’ascesa della plastica per i giocattoli nelle strategie di sfruttamento dei personaggi ripresi dagli anime. Gli anime hanno trasformato le nostre culture – globalmente parlando – in modi radicali. Questo libro tenta di spiegare alcune delle ragioni di queste trasformazioni e alcuni dei meccanismi che alimentano le strategie di media mix basate sui personaggi degli anime o sui modelli inaugurati dagli anime".

Kyoto Animation si lascia il passato alle spalle; lo studio riprende con le assunzioni. Da Jujutsu Kaisen a Uzumaki: quali saranno i franchise principali del futuro degli anime.