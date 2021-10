Turismo anime con Jujutsu Kaisen: i posti in giro per Tokyo con Yuji e gli altri stregoni

Gli anime sono spesso ambientati in luoghi reali, in particolare zone molto famose dell'arcipelago nipponico. Inevitabilmente molti prodotti sono ambientati a Tokyo, dove si trovano la maggior parte degli studi d'animazione e di mangaka, che possono quindi ricorrere a riferimenti sul momento. Jujutsu Kaisen non fa eccezione.

La trasposizione di Studio MAPPA dello scorso anno è riuscita a fare scalpore, destreggiandosi nel panorama di prodotti della stagione autunnale e invernale e conquistando molti fan. Le animazioni, i personaggi, le canzoni: tutto è stato azzeccato dallo studio, rendendo l'anime di Jujutsu Kaisen di ottimo livello. Per ricreare alcuni luoghi, gli animatori di MAPPA hanno deciso di rifarsi a varie zone di Tokyo, ma quali? La pagina Instagram Eiga x Tabi ha pubblicato le foto dei luoghi di Jujutsu Kaisen a Tokyo che ha trovato, facendo anche un confronto con l'immagine tratta dall'anime.

Con i post in basso partiamo dall'occhio di Shinjuku, usato come base per una scena con Todo, a una scena con la Tokyo Tower in lontananza per presentare Nobara Kugisaki. Non mancano poi le scene tratte dagli episodi, ricalcando i luoghi visitati da Satoru Gojo, Megumi Fushiguro, Yuji Itadori e Nanami. Se siete fan di Jujutsu Kaisen, questo può essere un altro dei motivi per visitare Tokyo, toccando con mano tutti questi luoghi inseriti nel mondo delle maledizioni di Gege Akutami.

Makoto Shinkai è un altro regista che fa uso di riferimenti reali, come dimostrato in Weathering With You, e non solo.