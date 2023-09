Turn A Gundam: come la serie più sperimentale ha consolidato la continuity

Il franchise di Gundam è uno dei più conosciuti a livello mondiale, e nel corso degli anni si è espanso anche in vari spin-off, allontanandosi dalla narrazione del Secolo Universale. Molte di queste storie sono semplicemente incongruenti, ma ce n’è una in particolare che sembra aver ricoperto un ruolo spesso sottovalutato.

Turn A Gundam è iniziata come un progetto sperimentale, caratterizzato da un’estetica molto diversa rispetto alle serie precedenti, quasi steampunk, e con dei toni più leggeri rispetto alle serie precedenti. La serie ha segnato il ritorno alla scrittura e alla regia di Yoshiyuki Tomino, ideatore dell’universo Gundam, che per l’occasione volle ribaltare quanto fatto in passato, andando ad esplorare la storia di Loran Cehack, umanoide appartenente alla Moonrace, inviato sulla Terra per un’importante missione.

Inaspettatamente però Loran si ritroverà a confrontare i propri simili quando questi decidono di invadere la Terra, e lo farà controllando una tuta militaristica dalle capacità e dalla potenza straordinarie, molto più sviluppate e pericolose dei Gundam Suit visti in precedenza. Inoltre va sottolineato che Turn A Gundam è ambientata nel Secolo Corretto, quindi in una timeline totalmente differente rispetto alle altre serie, ma che ha donato loro un senso più profondo.

Infatti, Turn A Gundam dona un significato a tutte le storie raccontate prima, rivelando importanti dettagli sull’Età Oscura, e andando a presentare una conclusione logica per tutti i conflitti combattuti che misero a rischio l’intera umanità e la condannarono ad una regressione tecnologica, elemento che rende più comprensibile la differenza di design e capacità dei Gundam presentati nelle diverse serie.

In sostanza Turn A Gundam ha reso solida la continuity dell’universo dei mech ancora oggi tanto apprezzati, il tutto grazie ad un’idea di Tomino, ancora oggi sottovalutata. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ricordiamo che presto arriveranno le scarpe a tema Mobiel Suit Gundam, e vi lasciamo al nuovo trailer di Gundam Build Metaverse.