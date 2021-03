È il turno di due nuovi personaggi in My Hero Academia: il cliffhanger del capitolo 305

I possessori del One for All precedenti a Deku e All Might sono stati per lungo tempo nell'ombra. Il primo assaggio della loro presenza si ebbe al Festival Sportivo, quando spronarono il protagonista di My Hero Academia a ribellarsi al potere di Shinzo. È solo in tempi più recenti che hanno però iniziato a manifestarsi davvero.

Man mano che il potere di Deku è aumentato, si è verificato un fenomeno inedito prima d'ora e di cui neanche All Might aveva mai sentito parlare. Il ragazzo è diventato capace di sfruttare altri quirk oltre al One for All, tra cui il Black Whip del quinto possessore. Man mano che la forza di Deku è aumentata, All Might ha iniziato a fare ricerche sui vecchi possessori, ma sul secondo e il terzo si sapeva praticamente nulla.

Tutto ciò sta per cambiare in My Hero Academia grazie al cliffhanger del capitolo 305. I due possessori, durante il discorso nelle vestigia del One for All, hanno ascoltato la dichiarazione di Deku, anche se non si sono fatti vedere in viso. Quei due ora sono stati richiamati dal primo possessore del quirk, il quale gli ha chiesto di parlare con Midoriya per fargli sapere cosa lo aspetterà.

Intanto c'è già una teoria che collega Bakugo al secondo possessore del One for All, Deku otterrà un potere esplosivo in futuro?