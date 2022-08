Tutor Hitman Reborn!, l'anime debutta su Italia 2 a metà agosto

A distanza di dieci anni dalla conclusione del manga di Tutor Hitman Reborn!, Mediaset proporrà l'adattamento anime in prima TV assoluta. L'emittente Italia 2 ospiterà la serie completamente doppiata in italiano.

Qualche mese fa, vi avevamo accennato che Tutor Hitman Reborn! sarebbe arrivato su Italia 2. Attraverso la programmazione televisiva delle prossime settimane, abbiamo ora una data ufficiale per la premiere. L'anime dal manga di Akira Amano farà il suo debutto da giovedì 18 agosto.

Sul canale 49 del digitale terrestre verrà dunque trasmesso Tutor Hitman Reborn! con doppiaggio in italiano. La messa in onda dell'anime comincerà alle ore 16:00, con ben tre episodi trasmessi. A completare il palinesesto di agosto di Italia 2 e a far compagnia a Tsuna e Reborn, ci saranno le repliche Dragon Ball Super (dal lunedì al venerdì alle ore 17:40) e i film di Lupin III (ogni mercoledì alle ore 21:15).

Italia 2 si conferma la casa degli anime in Italia. A maggio, sul canale Mediaset è arrivato My Hero Academia Stagione 5, e a breve l'appuntamento con l'animazione proseguirà con il debutto in prima TV assoluta di Tutor Hitman Reborn!.

L'opera di Amano, racconta la storia di Tsuna, un ragazzo fallimentare sia nello studio che nello sport la cui vita viene scossa dall'arrivo di Reborn, un bambino di un anno che afferma di essere un insegnante privato.