Tutor Hitman Reborn: arriva la seconda stagione doppiata in italiano

Era l’ottobre del 2006 quando lo studio d’animazione Artland lanciava in Giappone l’anime di Tutor Hitman Reborn, opera molto apprezzata di Akira Amano. Nel 2010 Yamato Video riuscì a portare in Italia la prima stagione, per poi interrompere la distribuzione all’improvviso, e ora è pronta a riprendere il lavoro.

Come potete infatti leggere nel post dell’azienda milanese, riportato in fondo alla pagina, presto su Anime Generation, canale tematico presente sulla piattaforma Amazon Prime Video usufruibile tramite un abbonamento aggiuntivo, sarà disponibile la seconda stagione dell’anime, con tanto di doppiaggio in italiano. Una notizia che sta già ricevendo grande entusiasmo tra tutti gli appassionati della serie, rimasti senza un seguito ormai da tredici anni.

Dopo la distribuzione della prima stagione su Netflix nel 2020 e poi sul canale Mediaset Italia 2 nel maggio del 2022, Yamato Video aveva confermato di star lavorando per riportare l’anime in Italia nel novembre dello stesso anno. Ora la casa di distribuzione torna con informazioni concrete, e dal post sembra non voler aspettare ulteriore tempo per lanciare gli episodi mai arrivati in Italia.

Per quanto non sia stata specificata una data d’uscita, l’anteprima di tutto il cast italiano, riportato sempre in calce, e le parole entusiastiche lasciando intendere che manchi davvero poco al debutto della saga dei Varia su Anime Generation. E voi tornerete a seguire le avventure di Tsunayoshi Sawada e Reborn? Ditecelo nei commenti. Intanto vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Tutor Hitman Reborn, e ricordiamo che l’opera è arrivata persino su un palco teatrale con uno spettacolo.