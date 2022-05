Tutor Hitman Reborn arriverà in prima assoluta su Mediaset Italia 2

Per diverse settimane di fila, l'appuntamento del mercoledì sera di Italia 2 prevedeva la trasmissione degli anime movie di Dragon Ball Z. Tuttavia, pare che presto questo spazio sarà riservato alla messa in onda in prima TV assoluta di Tutor Hitman Reborn.

Tra serie cult e grandi novità, Italia 2 si riconferma come la casa degli anime televisivi nel nostro Paese. Dal 25 maggio 2022, sulla rete Mediaset verrà trasmesso My Hero Academia Stagione 5. A questo, pare si affiancherà un nuovo debutto.

Sul canale 49 del digitale terrestre, arriverà, localizzato in italiano, Tutor Hitman Reborn, la serie anime tratta dall'opera originale di Akira Amano. In Italia, l'adattamento è stato portato nel 2006 da Yamato Video. Il doppiaggio della prima stagione, tuttavia, ha fatto molto discutere, poiché parole come "mafia" sono state sostituite con altre dai toni più leggeri. Inoltre, anche le tecniche originali sono state modificate.

La serie anime di Tutor Hitman Reborn conta 203 episodi, di cui solamente 26 doppiati in italiano. Su Italia 2, dunque, quasi certamente arriverà un nuovo doppiaggio. A tal proposito, si è espresso Orlando Leone di Yamato Video, che ha aperto le porte alla localizzazione italiana dei restanti episodi. Il pubblico, però, dovrà fare la sua parte con gli ascolti.