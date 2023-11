Tutor Hitman Reborn per la prima volta in italiano: il debutto su Anime Generation

A partire dal 2020 Yamato Video si è impegnata a portare in Italia l’anime di Tutor Hitman Reborn e in seguito all’annuncio arrivato nel luglio del 2023, sembra essere finalmente arrivato il momento del debutto della saga dei Varia sul canale tematico Anime Generation. Vediamo insieme tutte le informazioni comunicate dalla casa di distribuzione.

Come viene specificato nel post riportato in fondo alla pagina dall’azienda, da oggi, 13 novembre 2023, ogni lunedì e giovedì verrà pubblicato un episodio su Anime Generation, canale tematico interamente dedicato alle produzioni animate giapponesi su Amazon Prime Video, della seconda stagione di Tutor Hitman Reborn – La Saga dei Varia. La prima puntata di questo nuovo corso, la numero 57, si intitola “La Battaglia del Cielo ha Inizio!” e, come tutte le altre, sarà disponibile per la prima volta col doppiaggio in italiano.

Il cast, riportato completamente nel post di Yamato Video, sta quindi lavorando duramente per portare nel nostro paese una delle serie shonen più apprezzate dei primi anni 2000. Nel post è stata anche riportata una breve presentazione di ciò che avverrà nell’incipit di questa nuova avventura, che terrà impegnati tutti i guardiani per lo scontro del cielo, dove si combatteranno alcune delle battaglie più intense viste finora, e non mancheranno colpi di scena.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo importante debutto e aggiunta al catalogo Anime Generation nei commenti.