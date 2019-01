Tutta la serie anime di Yu Yu Hakusho è disponibile su Netflix

Ci sono serie che nel tempo, nonostante la loro conclusione, sono rimaste vivide nell'immaginario collettivo dei fan. Un esempio lampante è Dragon Ball, certo, ma andando a sondare meglio le serie del passato giunte a termine, si possono trovare molteplici titoli, e uno tra tutti è Yu Yu Hakusho, da oggi interamente disponibile su Netflix.

La serie Yu Yu Hakusho, trasposizione animata dell'omonimo manga scritto e disegnato da Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) e conosciuto in italia come Yu degli Spettri, è interamente disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.

La serie, sin dagli esordi, si è imposta come una tra le più brillantemente scritte tra quelle presenti nella realtà mainstream di quegli anni. Infatti, non solo Togashi riuscì a proporre un ventaglio di personaggi ottimamente caratterizzati, ma lì inserì in un contesto horror/fantastico in cui le scene d'azione, dinamiche e spettacolari, regnavano sovrane insieme ai testi dalla forte impronta autoriale: descrittivi, didascalici, di non facilissima fruizione e che molto spesso si perdevano in lunghe digressioni.

La storia del manga, per volere del suo stesso autore, ci mise inoltre del tempo per ingranare, e agli inizi la serie era fortemente improntata alla verticalità della trama in stile procedural (caso della settimana). Dopo un inizio zoppicante, però, Yu Yu Hakusho crebbe sempre di più, fino a diventare il manga (e la serie) cult che è oggi.

L'anime di Yu Yu Hakusho, dopo anni di latitanza dalle TV italiane, torna finalmente interamente disponibile per il pubblico nostrano grazie a Netflix, e tutti gli anime addicted del Bel Paese non possono che ringraziare e gioire.