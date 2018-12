Tutto ciò che dovete sapere su Akira Okubo, disegnatore di Samurai 8: Hachimaruden

La principale rivelazione della Jump Festa 2019 è stato il nuovo manga di Masashi Kishimoto: Samurai 8: Hachimaruden. L'opera è scritta dal creatore di Naruto e disegnata da Akira Okubo. Kishimoto lo conosciamo tutti, ma chi è Okubo? Vi spieghiamo in breve cosa occorre sapere sull'artista per prenderne familiarità.

Inutile dire che Akira Okubo è strettamente legato al franchise di Naruto - e ciò, osservando le prime tavole di Samurai 8, lo si riconosce anche nello stile di disegno.

Okubo è stato uno degli assistenti di Masashi Kishimoto durante la serializzazione di Naruto: sue, infatti, un paio di illustrazioni celebrative, come quella inclusa all'interno del volume 60 del manga principale (potete ammirarle in basso). Sappiamo poi che l'artista ha collaborato al comparto artistico del film Boruto - Naruto The Movie, l'ultimo lungometraggio appartenente al franchise con protagonista il Settimo Hokage.

L'autore, però, ha anche esordito un paio di volte in solitaria con Shueisha con due manga one-shot: il primo è Toto su Ken, originariamente pubblicato nel 2005 su Akamaru Jump Winter. Era l'8 febbraio del 2005: all'epoca Naruto correva su Shonen Jump con il capitolo numero 246, che segnava l'inizio della seconda parte del manga (relativa alla serie Shippuden) con la nuova sfida dei campanelli di Kakashi per Naruto e Sakura. La storia si componeva di 49 pagine e il suo debutto fu accompagnato da questo commento:

"Nonostante abbia dovuto lavorare duro per rispettare la scadenza, sono riuscito a divertirmi nel disegnare. Per favore, se pensate che il mio manga sia valido, lasciate il vostro feedback!"

La seconda opera invece si intitola Mahou tsukai muku e fu pubblicata sul numero 40 del 2005 di Weekly Shounen Jump il 5 settembre. In quel periodo, Naruto era al capitolo 274, che culminava con la sconfitta di Sasori dell'Organizzazione Alba. All'epoca Okubo ottenne la pubblicazione candidandosi per la seconda edizione della Gold Future Cup promossa dalla rivista. Il manga ebbe 4 pagine colorate, in tutto erano invece 45.

Mahou tsukai muku parla del discendente di una strega che, dopo aver evocato per sbaglio un demone da piccolo ed esserne rimasto traumatizzato, ha sviluppato una fobia per la magia. La trama ruota attorno a questa condizione di paura e a una profonda amicizia che il protagonista riesce a stringere col tempo.



Questo fu il commento di Kishimoto a proposito dell'opera:

"Il mio assistente Okubo-kun è nell'edizione di questa settimana e farà finalmente il suo debutto. Che emozione! Anch'io farò del suo meglio".



Ecco, in breve, tutto ciò che occorre sapere su Akira Okubo, disegnatore di Samurai 8: Hachimaruden di Masashi Kishimoto.