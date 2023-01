TV Time svela la classifica delle serie più viste: sorpresa ONE PIECE, ecco la posizione

Negli ultimi anni ci sono stati sempre più anime a ottenere un successo spropositato, sia in patria che nel resto del mondo. E soprattutto in quest'ultimo, dove un tempo questi cartoni animati erano bistrattati dalla maggior parte delle persone, il pubblico è cresciuto notevolmente. A fare da traino rimane sempre ONE PIECE.

Anche dopo anni di messa in onda, l'anime nato dall'omonimo manga di Eiichiro Oda non si vuole fermare. Figura infatti nelle prime posizioni in diverse classifiche, nonostante siano passati venti anni e più dal primo episodio trasmesso. E adesso TV Time dà un'altra conferma sulla quantità di persone che seguono ONE PIECE, rivelando la classifica delle serie più viste dagli utenti della sua piattaforma.

Il tweet pubblicato sull'account ufficiale rivela che ONE PIECE è la serie più vista, seguita in ordine da Stranger Things, Grey's Anatomy, The Office, House of the Dragon e The Walking Dead. Quindi ben cinque serie americane su sei, tra vecchie glorie come Grey's Anatomy e The Office ai nuovi blockbuster come House of the Dragon che subito ha conquistato il pubblico. Tuttavia a primeggiare è un anime, il più famoso di tutti.

TV Time ha 45 milioni di utenti sparsi in tutto il mondo che usano la piattaforma per segnalare quali serie stanno seguendo e quali hanno concluso, quindi i numeri di ONE PIECE sono certamente altri, e lo stesso vale ovviamente per le altre serie che lo seguono. Vi aspettavate una classifica del genere?

Ecco invece gli anime più visti in streaming su Netflix e non solo, in attesa che inizi appieno la stagione 2023 degli anime.