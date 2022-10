Black Clover: un tweet conferma un successo incredibile per il manga!

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata. Il 16 febbraio 2015, visto il successo del one-shot, Weekly Shōnen Jump della Shūeisha diede il via alla sua pubblicazione sulla rivista. Ad oggi, possono festeggiare un nuovo record di vendite: ecco quale.

Circa un anno fa, avevamo già riportato il traguardo di copie per il periodo primaverile 2021. Yūki Tabata ha potuto gioire del nuovo record di vendite per Black Clover di 16 milioni.

WSG_manga riporta una nuova significativa cifra che riguarda il successo del franchise: al mondo, ha una tiratura di 18 milioni di copie. D'altronde, che l'opera di Tabata sia un successo, già si sapeva e la abbiamo anche esplorata in uno speciale su Black Clover.

Black Clover è anzitutto la storia di Asta, un giovane orfano che viene lasciato crescere in un orfanotrofio insieme al suo compagno, Yuno Grinberryall. Il protagonista, a differenza di tutti gli altri, non ha la capacità d'uso del mana sotto forma di potere magico. Il ragazzo, però, con la sua forte ambizione che lo contraddistingue, si fa strada nel mondo specializzandosi nella forza fisica.

Il 28 marzo 2021 è stato annunciato che è in produzione un film animato, Black Clover: Sword of the Wizard King. La pellicola animata sarà diretta da Ayataka Tanemura, sceneggiata da Johnny Otoda e Ai Orii, con il character design di Itsuko Takeda e la colonna sonora di Minako Seki. Il film uscirà contemporaneamente nei cinema giapponesi e su Netflix in data 31 marzo 2023

L’adattamento anime del manga è disponibile su Crunchyroll in versione originale sottotitolata.