Un tweet di Sunday GX annuncia la data di ritorno di Black Lagoon

Rei Hiroe è il mangaka del famoso Black Lagoon. Tuttavia, per molto tempo, non c'è stata traccia del manga con Revy protagonista e in corso dall'ormai lontano 2002. Anzi, il mangaka ha deciso di dedicarsi alla nuova serie 341 Sentoudan che ha fatto il suo esordio proprio questo mese sulla rivista mensile Gessan di Shogakukan.

Arrivato nelle fumetterie da pochi giorni, la nuova storia di Rei Hiroe ha però portato con sé nuove informazioni riguardanti Black Lagoon. Infatti, come annunciato anche sull'account Twitter della rivista Sunday GX, Black Lagoon riprenderà a settembre. Il nuovo capitolo non sarà però l'unica sorpresa che aspetta i fan, infatti sulla stessa locandina viene rivelato che nei prossimi mesi ci saranno altri progetti dedicati al mondo di Revy e della Lagoon Company.

Inizialmente, il manga di Black Lagoon avrebbe dovuto riprendere la sua serializzazione in primavera, dopo la pausa che sussisteva dall'agosto 2017. Hiroe ha iniziato a pubblicare Black Lagoon su Monthly Sunday GX nel lontano 2002 e attualmente i capitoli dell'opera sono stati raccolti in 11 volumi, con l'ultimo pubblicato lo scorso novembre. In Italia invece l'opera è edita da Planet Manga che pubblicherà l'undicesimo tankobon proprio tra qualche giorno, il 27 giugno.