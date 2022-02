Twig, Image Comics presenta la nuova serie a fumetti di Skottie Young

Image Comics si appresta a pubblicare una nuova serie fumetti a tema fantasy nata dalla penna del popolare fumettista Skottie Young. Twig, questo il nome dell'opera, sarà una miniserie in cinque numeri disegnata dall'artista Kyle Strahm, di cui è possibile ammirare il particolare stile grazie alla preview condivisa da Comicbook.

Skottie Young è un fumettista noto per il suo caratteristico stile. Nel team creativo di Twig, però, Young ricopre il ruolo di scrittore, pur non privandosi di illustrare alcune delle cover della miniserie. Non è la prima volta che il fumettista si cimenta nella scrittura di una serie per Image: già nel 2020 Young è stato autore della serie Middlewest.



"Sia io che Kyle siamo cresciuti nel periodo d'oro dei film fantasy, ricolmi di bestioline, creature e improbabili eroi impegnati in missioni epiche", dichiara Young a proposito dell'ambientazione di Twig. "Questa è la nostra lettera d'amore a quell'era, che noi non abbiamo mai abbandonato!".



"Io e Skottie abbiamo costruito un mondo in cui paesaggi soleggiati nascondono angoli tetri e inquietanti", aggiunge l'artista Strahm. "Ogni ambientazione di Twig è essa stessa un personaggio. E tutti gli strani amici che incontreremo potrebbero non essere così amichevoli!".



Twig #1 verrà pubblicato da Image Comics negli Stati Uniti il 4 Maggio 2022. In calce, condividiamo la preview del primo numero, insieme alle cover ad opera degli autori Strahm e Young. Non si tratterà in ogni caso dell'unica cover di Skottie Young che verrà pubblicata nel breve periodo: il fumettista è infatti tra gli artisti scelti da Marvel per realizzare una delle quattordici variant cover del primo numero del rilancio di Spider Man.