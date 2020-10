Twin Star Exorcists si avvia verso la conclusione: a rivelarlo è l'autore

Dopo aver concluso la pubblicazione di Bimbougami Ga! sulla rivista Jump SQ, della casa editrice Shueisha, il mangaka Yoshiaki Sukeno propose il suo battle shonen allo stesso magazine. Nacque così Sousei no Onmyouji, conosciuto in occidente come Twin Star Exorcists. L'opera iniziò la propria pubblicazione nel novembre del 2013.

Dopo aver pubblicato molti capitoli, alimentato la creazione di tanti spin-off, e aver anche ottenuto un anime di ben 50 episodi, animato da Studio Pierrot e andato in onda tra il 2016 e il 2017, Twin Star Exorcists è diventato uno dei manga di punta di Jump SQ insieme ad altri titoli come Blue Exorcist.

Sukeno Yoshiaki ha però rivelato che questa avventura è vicina al termine. Pur non avendo dato informazioni più precise, il suo commento su Jump SQ numero 11, pubblicato in giornata in Giappone, ha rivelato la vera natura del prossimo arco. "Il prossimo mese avrà inizio un nuovo arco narrativo... non è un'esagerazione dire che sarà l'ultimo". Twin Star Exorcists si avvia quindi verso la conclusione, anche se potrebbe volerci ancora un anno o due prima di vedere il capitolo conclusivo del manga.

Al momento, Twin Star Exorcists ha all'attivo 22 volumi, mentre il 23° arriverà in Giappone a novembre. A pubblicare il manga in Italia è Panini Comics, che ha da poco messo in vendita il volume 21. A sostituirlo tra i capofila di Jump SQ potrebbe esserci il successo recente e in crescita di Moriarty the Patriot.