Twin Star Exorcists: Il prossimo mese sarà pubblicata la prima parte del finale

L'autore dell'opera aveva già discusso della sua intenzione di voler concludere la storia di Twin Star Exorcists e con un nuovo messaggio ha rivelato qualche dettaglio in più sull'arco conclusivo del manga.

Nel nuovo numero di Jump SQ è presente un messaggio condiviso da Yoshiaki Sukeno in cui discute del finale del suo manga: sembra infatti che l'arco finale di Twin Star Exorcists sarà diviso in tre parti, e la prima sarà completata entro il mese di novembre. Invece non conosciamo ancora la tempistica per i restanti capitoli della storia, che ha fatto il suo debutto nel 2013, mentre in Italia è già disponibile il ventiquattresimo volume, pubblicato da Planet Manga.

L'opera di Yoshiaki Sukeno ha riscosso un discreto successo, venendo trasposta in un anime dello studio Pierrot ed è presente nel catalogo di Crunchyroll, inoltre ha ispirato un videogioco del 2017 per Playstation Vita, che ha permesso ai fan di interpretare il protagonista Rokuro. Per ora non conosciamo ancora i piani del mangaka per una sua prossima opera, mentre è tutto pronto per la messa in onda della trasposizione di un manga di successo pubblicato su Jump SQ: si tratta di Moriarty The Patriot, di cui potete vedere un primo trailer e che è stato trasmesso a partire dallo scorso 11 ottobre.