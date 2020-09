Twitter si aggiorna con le emoji di Dragon Ball grazie a Mr. Satan

Quello di Dragon Ball è un franchise vivo da diversi decenni. L'epica storia creata da Akira Toriyama è stata riprodotta in tutte le salse e ancora oggi è nel cuore di tanti fan nonostante gli anni trascorsi. Non a caso gli appassionati creano fan animation su Vegeta SSJ4, Broly e gli altri personaggi apparsi nella storia.

Non dovrebbe quindi stupire se Twitter ha deciso di fare un omaggio alla serie di Dragon Ball. O meglio, se ha deciso di farlo a Mr. Satan. L'uomo è ricordato da tutti: d'altronde come si potrebbe non farlo considerato che ha salvato due volte la Terra e si è affermato in diverse occasioni come l'uomo più forte del mondo tramite le vittorie ai tornei Tenkaichi.

Gli utenti di Twitter hanno scoperto che scrivendo l'hashtag #サーターンサーターン, ovvero Satan Satan, per omaggiare l'eroe, e mettendo poi il like al commento, l'icona non sarà più il solito cuore ma si trasformerà in una Sfera del Drago, quella con quattro stelle. I fan hanno iniziato così a provare e si è innescata una lunghissima catena di retweet e likes su Twitter, i quali hanno reso anche virale l'hashtag in questione.

Dopotutto doveva essere trovato un modo per omaggiare Mr. Satan anche nella vita vera. Chissà se avremmo assistito alle stesse scene se fosse stato mandato Vegeta sulla Terra e non Goku.