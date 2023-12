Twitter comincerà a trasmettere anime? La pagina di Kaiju No. 8 lancia l'indiscrezione

Negli ultimi anni, sempre più piattaforme di streaming hanno iniziato a offrire contenuti anime ai propri utenti. Ora, sembra che anche X metterà a disposizione dei propri iscritti la prima stagione della serie Kaiju No. 8.

L'anime di Kaiju No. 8 uscirà su Crunchyroll nella primavera del 2024, ma l'account X ufficiale della serie ha confermato che anche il social network di Elon Musk, ex-Twitter, trasmetterà l'adattamento animato tratto dal manga di Naoya Matsumoto. Per chiunque non conoscesse l'opera, qui è possibile trovare il trailer di Kaiju No. 8.

Non è ancora chiaro se la trasmissione su X avverrà in contemporanea con quella su Crunchyroll. In ogni caso, si tratta di una novità importante per il mondo dell'anime e dei social network perché, per quanto la piattaforma abbia già un lettore video integrato, con il lancio di Kaiju No. 8 su X potrebbero aprirsi nuovi scenari come modifiche degli abbonamenti Premium e nuove tipologie di abbonamenti.

Al momento infatti, Twitter offre un abbonamento Premium che costa 168 euro all'anno. Questo abbonamento include diverse funzioni, tra cui la possibilità di inviare tweet più lunghi, di gestire i contenuti per generare profitti e di accedere a contenuti esclusivi. È possibile che la visione degli anime venga inclusa in questo abbonamento, magari con un sovrapprezzo, oppure che venga creato un abbonamento completamente nuovo dedicato solamente a questo tipo di contenuti.